Violences policières : Babette de Rozières demande la démission de Christophe Castaner (exclu vidéo)

Invitée sur Non Stop People à réagir sur les manifestations à l’encontre des violences policières, Babette de Rozières s’est montrée solidaire. "Les policiers sont avant tout des gardiens de la paix. Ce sont des gens qui sont là pour faire régner la paix, pour apaiser, pour conseiller, pour aider. Ce n’est pas pour matraquer, pour interpeller violemment. Et maintenant, nous ne voyons que cela", indique dans un premier temps la cheffe qui a aidé les étudiants ultra-marins les plus démunis pendant le confinement. Quant à la question sur le fait que la police française soit raciste, la conseillère régionale souligne qu’elle "ne peut pas généraliser". "Mais je dis qu’il y a des petits bons à rien qui sont dedans et qui sont racistes et ceux-là n’ont pas leur place".

"Quand le chef ne va pas, il faut qu’il prenne sa retraite"

Sur les policiers qui manifestent suite aux déclarations du ministre de l’Intérieur Christophe Castaner, la restauratrice se montre catégorique. "Si les policiers sont arrivés à ce point-là, c’est qu’il y a un problème grave au poumon même du ministère de l’Intérieur. C’est qu’il y a quelque chose qui ne va pas", estime-t-elle. "Et qu’est ce qui ne va pas ? C’est le ministre. C’est le chef. Quand le chef ne va pas, il faut qu’il prenne sa retraite. (…) Je pense qu’il doit démissionner. Et je pense que le Premier ministre doit tirer des leçons de ce qui se passe maintenant", déclare la cheffe. Ce n’est pas la première fois que Babette de Rozières interpelle le gouvernement. Le 15 mai dernier dans "Morandini Live" diffusé sur Non Stop People et CNews, la conseillère régionale invectivait le gouvernement sur la réouverture des restaurants, bars et cafés.

Par Non Stop People TV