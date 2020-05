Violences policières : Christophe Castaner répond à Camélia Jordana

Le passage de Camélia Jordana dans ONPC ce samedi 23 mai ne cesse de faire parler. Face à Laurent Ruquier, la chanteuse et actrice n’a pas hésité à dénoncer les violences policières en France: "Il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic et j’en fais partie". La jeune femme a insisté sur la stigmatisation des contrôles envers les communautés noires et arabes : "Je parle des hommes et des femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue et qui se font massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau. C'est un fait. Aujourd'hui, j'ai les cheveux défrisés, quand j'ai les cheveux frisés je ne me sens pas en sécurité face à un flic en France".

"Non madame"

Et même face à Philippe Besson qui a évoqué les conditions difficiles de certains policiers, Camélia Jordana a rétorqué : "Le combat est tel, qu'on ne peut pas voir l'espèce de virgule qui serait l'arbre qui cache la forêt et qui permettrait de minimiser le combat dont il est question". Face aux propos de la chanteuse, Christophe Castaner, le Ministre de l’Intérieur, n’a pas hésité à répliquer et à répondre directement à Camélia Jordana sur Twitter : "Non madame, les "hommes et les femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue" ne se font pas "massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau". Ces propos mensongers et honteux alimentent la haine et la violence. Ils appellent une condamnation sans réserve". Reste à voir si Camélia Jordana va répondre au ministre.

Ces propos mensongers et honteux alimentent la haine & la violence. Ils appellent une condamnation sans réserve. https://t.co/xYv1owFyVf — Christophe Castaner (@CCastaner) May 24, 2020

Par Alexia Felix