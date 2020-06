Violences policières : gros clash entre Gilbert Collard et Mounir Mahjoubi sur LCI

Depuis la mort de George Floyd et les propos de Camélia Jordana sur les violences policières, le débat est lancé en France. De nombreuses personnalités ont pris position, comme Omar Sy par exemple ou encore Olivier Marchal. Ce jeudi 11 juin, les téléspectateurs d’Audrey & Co sur LCI ont assisté à un échange très tendu entre le député Rassemblement National Gilbert Collard et le député LREM Mounir Mahjoubi. Si l’ambiance était tendue dès le début en raison des opinions divergentes de deux hommes, elle s’est grandement refroidie lorsque le sujet des violences policières est arrivé. Tout débute par une vidéo de Marion Maréchal qui déclare ne pas avoir à s’excuser "en tant que blanche et en tant que Française" face au décès de George Floyd.

La tension ne s’apaise pas en plateau…

Gilbert Collard partage l’avis de l’ancienne députée, précisant, "Elle aurait pu ajouter ‘en tant que blanche et que blonde’ car cela aurait été une précision utile". Mounir Mahjoubi est visiblement abasourdi, ce qui énerve encore plus Gilbert Collard habitué des clash. Le député du 19ème arrondissement réagit à la vidéo de Marion Maréchal et déclare : "Cette vidéo est très grave mais en même temps très attendue de l’extrême droite (…) J’ai écouté ce qu’elle dit mais personne ne lui reproche d’être blanche". Gilbert Collard rebondit en lui coupant la parole, "On est méchant oui, on est très méchant. (…) Qu’est-ce que ça fait du bien de voir un saint homme. Que vous êtes bon, c’est pas trop difficile d’être bon du matin au soir ? (…) Vous êtes absurde, vous n’avez même plus le moindre sens de l’humour mon ami ?"

Mais l’ambiance ne va pas en s’améliorant. Mounir Mahjoubi estime qu’il "y a des racistes dans la police, il y en a sur ce plateau et il y en a dans ce pays". Gilbert Collard ne tarde pas à réagir, "Qui est le raciste sur ce plateau ? Allez-y, un petit procès pour diffamation, allez un peu de courage ! (…) Moi je vois carrément un imbécile sur ce plateau (…)" Alors qu'Audrey Crespo-Mara tente de faire revenir le calme, Gilbert Collard adresse un "Tartuffe !" à Mounir Mahjoubi en conclusion.

