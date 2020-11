Vladimir Poutine atteint d’un cancer ? Révélations chocs sur son état de santé

Vladimir Poutine a-t-il des problèmes de santé ? L’analyste politique Valery Solovei est formel : Vladimir Poutine, qui peut compter sur l'acteur Gérard Depardieu parmi ses soutiens, souffre de deux problèmes de santé préoccupants. Comme il l’a confié au "Sun", Valery Solovei indique avoir des sources proches du président russe et même "à l'épicentre de la prise de décision". Ce qui lui permet d’affirmer que Vladimir Poutine serait malade. Il souffrirait d’une maladie "de nature psycho-neurologique" et d’un cancer de l’abdomen. "Si quelqu'un s'intéresse au diagnostic exact, je ne suis pas médecin et je n'ai aucun droit éthique de révéler ces problèmes", assure Valery Solovei. Toujours selon ses informations, l'ex-mari de Lioudmila Poutina aurait subi une opération pour lutter contre son cancer en février dernier. Une opération qui se serait tenue dans le plus grand des secrets.

Vladimir Poutine atteint d’un cancer de l’abdomen ?

Vladimir Poutine est-il toujours apte à diriger la Russie ? Selon Valery Solovei, ancien chef du Département des relations publiques de l'Institut d'État des relations internationales de Moscou, la réponse est non. Pour se concentrer sur son état de santé préoccupant, Vladimir Poutine aurait pour projet de nommer un nouveau Premier ministre qui serait préparé pour devenir son éventuel successeur. Ces révélations de Valery Solovei renforce celles de plusieurs observateurs qui ont récemment étudié des images de Vladimir Poutine. Ils avaient conclu que le président russe n’était pas en forme et notaient que ses jambes étaient en mouvement constant. Des informations à prendre avec des pincettes, d’autant plus que le porte-parole Dmitri Peskov a récemment répondu à ces rumeurs. Il a notamment assuré que Vladimir Poutine était "en excellente santé" et qu’il ne comptait pas quitter son poste de président pour le moment.

Par Matilde A.