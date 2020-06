Yannick Noah : Manuel Valls dénonce ses propos sur le racisme

Face à la mort de George Floyd aux Etats-Unis il y a quelques jours, des millions de personnes à travers le monde ont décidé de dénoncer le racisme et les violences policières. Et alors que de nombreuses personnalités ont élevé la voix, Yannick Noah a tout de même partagé sa gêne lors de son passage ce dimanche 7 juin dans "20h30, le dimanche" sur France 2. Selon Yannick Noah, seuls les sportifs noirs prennent la parole, à l’image de Kylian Mbappé ou encore Gaël Monfils : "C’est bien que les jeunes s’en occupent mais moi, ce qui me gêne, c’est que ce sont tous des métis ou des noirs. Pourquoi ? Leur silence me gêne. Ca va plus loin que ça. Il y a eu des fois des affaires plus ou moins étouffées. Je suis certain que les policiers en général font très bien leur travail, mais les brebis galeuses des fois on les a un peu soutenues. Ce qui me rassure en tant que métis, c’est qu’assez rapidement on parle d’injustice. Oui, c’est un noir, ça arrive depuis toujours, mais là tout d’un coup, il y a aussi les jeunes blancs, une jeune génération, qui réalisent qu’il s’agit de leur avenir à eux, ils ne veulent pas vivre dans ce monde-là".

"Cette distinction elle me gêne"

Malheureusement pour Yannick Noah, ses propos n’ont pas réussi à convaincre tout le monde, et notamment un ancien Premier ministre, Manuel Valls. Invité à s’exprimer sur le racisme au sein de la police dans RTL Soir, ce dernier a rapidement rebondi sur la déclaration de Yannick Noah : "Je comprends Yannick Noah et je connais sa sensibilité. En plus, son fils vit aux Etats-Unis dans le monde du sport […]. Mais cette distinction, elle me gêne comme Français et comme républicain. Je le dis avec mes mots et avec mon cœur aussi. Nous ne sommes pas les Etats-Unis d’Amérique, les Etats-Unis ont leur propre histoire. Ça n’est pas l’idée de la France", a-t-il indiqué à Thomas Sotto. Reste à voir comment va réagir Yannick Noah.

Par Alexia Felix