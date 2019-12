Yvan Le Bolloc'h : Son coup de gueule contre la réforme des retraites

Le ton est monté d'un cran sur le plateau de BFMTV, ce mercredi 17 décembre 2019. Yvan le Bolloc'h était l’invité de Bruce Toussaint afin de débattre sur un sujet sensible, celui de la réforme des retraites en France et des grèves qui en résultent. Le comédien de "Caméra Café" a perdu son sang froid et s'est emporté face à son interlocuteur, Charles Consigny. Yvan Le Bolloc'h, qui avait poussé un gros coup de gueule après l'arrestation du journaliste Gaspard Glanz, a créé un nouveau buzz. Le comédien qui soutient la France Insoumise s'est exprimé : "Qu’est-ce qu’on vous a fait, franchement? On a le meilleur régime de retraite hérité du Conseil National de la Résistance et aujourd’hui, vous venez tout foutre en l’air à l’approche des fêtes de Noël?"

"Moi, je n’ai pas envie de crever au boulot"

Si Charles Consigny a tenté de l'interrompre et de répondre à ses accusations, le comédien ne l'a pas laissé faire et a poursuivi : "Comment, sur la réforme des indemnités chômage, vous êtes allés enlever 3 milliards pour les chômeurs et dans le même temps, vous supprimez l’Observatoire national de la pauvreté, et aujourd’hui, vous nous dites qu’il y a du bruit dehors ?". Malgré le fait que son discours ait été considéré comme "caricatural" par son audience, Yvan Le Bolloc'h ne s'est pas arrêté là et a continué en poussant un gros coup de gueule contre le gouvernement : "Est-ce qu’on veut crever au boulot? Moi, je n’ai pas envie de crever au boulot, ce n’est pas cette société-là que je veux, moi je veux pouvoir profiter de ma retraite et de mes acquis sociaux qui ont été conquis de haute lutte depuis 1945.". Si l'acteur français soutient les grévistes, d'autres célébrités ne sont pas de cet avis. Charlotte de Turckheim en a quant à elle ras-le-bol de la grève. <

LA COLERE légitime d'Yvan le bolloc'h "Mais Qu'est ce qu'on vous a fait, Qu'est ce qu'on lui a fait?"

Invité sur BFM TV hier soir, l'ARTISTE @YLeBolloch a exprimé la colère de 60% des français au sujet des #Retraites en #France .#GiletsJaunes #greve18decembre #LREM #Macron pic.twitter.com/Dn2imCYSLy — Le Général (@LeGeneral00) December 18, 2019

Par Solène Sab