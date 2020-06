Affaire Epstein : Le prince Andrew accusé de ne pas coopérer, il sort du silence

L’affaire Jeffrey Epstein se poursuit et le prince Andrew est de plus en plus en mauvaise posture. Soupçonné de relations sexuelles avec des mineures, le prince Andrew est également dans l’embarras en ce qui concerne son amitié avec Jeffrey Epstein, et il est aussi accusé de ne pas souhaiter coopérer avec la justice américaine : "Le refus persistant du prince Andrew de coopérer avec les autorités après avoir reconnu librement qu’il serait prêt à répondre aux demandes de renseignements soulève encore plus de questions sur le rôle qu’il a joué dans le réseau international de trafic sexuel que Jeffrey Epstein et d’autres ont exploité. Prince Andrew devrait prendre très au sérieux la croyance profondément ancrée dans ce pays que personne n’est au-dessus de la loi", a fait savoir un avocat représentant les victimes de Jeffrey Epstein.

Mise au point dans un communiqué

Et alors que lé département américain de justice a déposé une demande d’entraide judiciaire auprès de la ministre de l’Intérieur britannique, le prince Andrew a décidé de répliquer. Dans un communiqué, le fils de la reine Elizabeth II est sorti du silence et a livré sa vérité : "Nous avons reçu une assurance sans équivoque que nos discussions et le processus d'entrevue resteraient confidentiels. Le duc d'York a offert au moins trois fois cette année son aide en tant que témoin. Malheureusement, le département de la justice a réagi aux deux premières offres en violant ses propres règles de confidentialité et en affirmant que le duc n'a offert aucune coopération. Ce faisant, ils recherchent peut-être de la publicité plutôt que d'accepter l'aide offerte". Une prise de position soudaine de la part du prince Andrew. Au mois de novembre 2019, le deuxième fils d’Elizabeth II prenait la décision de se retirer de la vie publique suite à une interview fiasco avec la BBC.

Par Alexia Felix