Affaire Epstein : Le Prince Andrew ne coopère pas avec les autorités américaines

Lors de son interview catastrophe donné à la "BBC Two" le 16 novembre dernier, le prince Andrew avait choqué l’opinion publique après ses déclarations sur Jeffrey Epstein. L’homme d’affaires américain a été condamné pour pédophilie avant de se suicider en prison. Le Prince Andrew a admis avoir des relations professionnelles avec lui pour profiter de son réseau. Juste après la diffusion de l’interview, le fils d’Elizabeth II avait annoncé dans un communiqué qu’il se tenait à disposition de la justice pour apporter son aide.

Un refus de coopérer très mal toléré du côté américain

Or, pour l’instant, il n’a "apporté aucune coopération", a accusé le procureur de New York Geoffrey Berman lors d’une conférence de presse lundi. Le procureur a déclaré qu’en général, il ne commentait pas si une personne coopérait ou pas avec la justice, mais compte tenu des déclarations publiques du duc d’York et de sa volonté de faire bouger les choses, il est passé outre. Un avocat représentant les victimes d’Epstein a ajouté : "Le refus persistant du prince Andrew de coopérer avec les autorités après avoir reconnu librement qu’il serait prêt à répondre aux demandes de renseignements soulève encore plus de questions sur le rôle qu’il a joué dans le réseau international de trafic sexuel que Jeffrey Epstein et d’autres ont exploité. Prince Andrew devrait prendre très au sérieux la croyance profondément ancrée dans ce pays que personne n’est au-dessus de la loi."



En Grande-Bretagne, le Prince Andrew fait la une du tabloïd "The Sun" avec une mention "porté disparu" au-dessus de son visage. Outre l’affaire Epstein, il doit faire face aux accusations d’agression sexuelle portées par deux jeunes femmes, Virginia Roberts Giuffre et Johanna Sjoberg. Le Palais de Buckingham qui vient d’affronter le terrible "Megxit" n’a pas fait de commentaire.

Par Mélanie C.