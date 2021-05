Albert de Monaco : indigné par une blague sur sa mère Grace Kelly, il réagit

C'est un match qui était très attendu. L'AS Monaco affrontait l'Olympique de Lyon. Un match sous haute tension que le Prince Albert II a suivi des tribunes, lui qui ne rate jamais aucun match. En plus d'une défaite au niveau sportif, il a ensuite dû faire face à une blague très douteuse sur sa mère, l'actrice Grace Kelly.

Le soir de la défaite de Monaco, le site de supporters lyonnais a écrit : "Contrairement à Grace Kelly, l'OL a réussi son tournant à Monaco". Une blague qui fait référence à l'accident qui lui a coûté la vie le 14 septembre 1982. Son véhicule est tombé dans un ravin sur les hauteurs de Monaco, la princesse Stéphanie était également présente dans la voiture a survécu mais a été gravement blessé.

"le prince Albert II condamne de tels propos"

Le lendemain, son neveu Louis Ducruet avait fait part de son indignation sur les réseaux sociaux dans une story Instagram : "Le foot est et doit être un sport de loisir, certes avec de la compétition, mais tout en restant humain. Ce genre de titre putaclic doit être puni par les supporters lyonnais et la direction du club de l'OL. Si vous avez une âme, dénoncez ce pseudo-site de supporters et qu'il soit identifié et sanctionné".

Un peu plus tard dans la journée du mardi 4 mai, le Prince Albert II a réagi dans un communiqué. Il n'a pas hésité à pointer du doigt le manque de respect de la part du site. "Le Palais princier a pris connaissance avec indignation de commentaires déplacés sur le site internet 'LeLiberoLyon' et repris sur plusieurs plateformes de réseaux sociaux suite au match de football Monaco-Lyon qui s'est déroulé le 2 mai en soirée" est-il écrit".

"Il est regrettable qu'un drame humain, quel qu'il soit et dans le cas présent ayant touché la Famille princière, soit comparé à un événement sportif. Au nom de sa famille, S.A.S. le prince Albert II condamne de tels propos et son auteur en invitant au discernement et au respect dû à la mémoire de toute personne disparue" conclut le communiqué.

Par J.F.