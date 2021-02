Albert de Monaco papa : Ses tendres confidences sur ses jumeaux Jacques et Gabriella

Le fils de Grace Kelly est un homme heureux et un père comblé. D'ailleurs, le prince Albert II de Monaco s'est laissé aller à quelques confidences. Lors d'un entretien avec le magazine américain PEOPLE Royals, l'époux de Charlène de Monaco s'est livré avec tendresse sur ses jumeaux, Jacques et Gabriella qui possèdent deux caractères bien différents. "De manière générale, Jacques est un petit peu plus timide et plus calme, mais il peut aussi lui arriver de se lancer dans des choses très amusantes. C'est un très bon observateur et il aime évaluer la situation. Puis, quand c'est fait, il y va à fond" a déclaré le prince avant de préciser que son garçon était plus timide que sa jumelle. "Gabriella est un petit plus extravertie, et c'est sans conteste une vraie pipelette. C'est une personnalité qui adore danser et chanter. Elle n'a peur d'être devant des gens", a confié le père de famille.

"Ils sont très curieux"

Néanmoins, les jumeaux âgés de six ans n'en restent pas moins fusionnels et très complices. De plus, ils s'intéressent à tout comme le dévoile Albert II de Monaco. Dans cet entretien, il a également précisé : "Ils sont très curieux sur ce qui tourne autour de la géographie et de la science", avant d'ajouter : "Nous sommes passés par une phase où ils voulaient tout savoir sur les océans et les planètes, et tout ce qui concerne le système solaire." Le père de quatre enfants a également tenu à préciser avec humour qu'il leur faisait faire leurs devoirs mais qu'heureusement ce n'était pas encore des calculs compliqués.

Par Solène Sab