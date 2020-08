Albert de Monaco : sa fille Jazmin Grace hospitalisée à cause du coronavirus

Le coronavirus continue de faire des victimes partout à travers le monde. Il y a un mois, c'est Jazmin Grace Grimaldi qui, à son tour, a annoncé avoir été contaminée par le virus. Ce mardi 18 août, la jeune femme de 28 ans a pris la parole sur Instagram pour donner des nouvelles à ses nombreux abonnés : "J'ai été admise à l'hôpital au cours du week-end car mes symptômes continuaient d'empirer depuis la fois où j'avais consulté vendredi dernier. J'ai développé une éruption cutanée semblable à la varicelle et j'ai continué d'avoir des courbatures inconfortables avec des douleurs plus longues et sévères au niveau des poumons et de la cage thoracique. J'avais de la fièvre et des migraines. J'ai fait une série d'examens (...), mes globules blancs et mes lymphocites sont faibles (...) ce sont des indicateurs du virus qui affectent toujours le corps. J'ai été mise sous antibiotiques pour un éventuel début de pneumonie" a-t-elle écrit en légende d'une photo où elle apparaît dans un lit d'hôpital, cachée derrière un masque.



Suite à cette hospitalisation, Jazmin Grace a heureusement pu rentrer chez elle pour "poursuivre sa convalescence" mais elle va devoir subir d'autres examens complémentaires : "Les médecins apprennent encore et toujours sur la maladie et ont avoué avoir vu d'autres cas similaires au mien" a-t-elle déclaré.

Père et fille contaminés

"Je veux juste que mon corps trouve la paix et le confort. La douleur est si inconfortable et décourageante, et il n'y a pas grand-chose à faire à part se reposer", a-t-elle déploré, rappelant que ce virus était "puissant" et "mystérieux".



Jazmin Grace a été contaminée... tout comme son célèbre papa qui s'est battu contre le coronavirus en mars dernier. Contrairement à sa fille, l'héritier du Rocher n'avait pas eu de symptômes très douloureux : "Je veux rassurer tout le monde. Je ne suis pas sur un lit d'hôpital. Mes symptômes ressemblaient à ceux de la grippe, mais cela semblait être un cas assez léger. J'ai eu une légère fièvre, un peu de toux, et les premiers jours, j'avais le nez qui coulait. J'avais l'impression d'être un peu bourré mais c'est tout" avait-il déclaré dans les colonnes de Monaco-Matin.



Aujourd'hui, sa fille espère que son témoignage va permettre de sensibiliser certains internautes : "Je partage mon histoire afin que vous puissiez tous être conscients de la situation et peut-être partager des symptômes similaires", a-t-elle affirmé.





Par E.S.