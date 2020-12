Charlène de Monaco dévoile sa nouvelle coupe de cheveux surprenante

Un look inattendu mais toujours chic. Ce mercredi 16 décembre, la traditionnelle cérémonie de l’arbre de Noël du Palais de Monaco a accueilli les enfants de la principauté qui ont reçu des cadeaux de Noël. Tandis que le prince Jacques et la princesse Gabriella, âgés de six ans, ont participé pour la première fois à cet événement, le prince Albert II et la princesse Charlène de Monaco ont aussi fait leur apparition. Habituée à changer de coupe de cheveux, la souveraine du rocher monégasque a créé la surprise avec une toute nouvelle coupe de cheveux. L'ancienne nageuse de 42 ans a choisi un look capillaire punk glam étonnant.

Charlène de Monaco surprend

Avec ce "half-hawk" déjà vu sur de nombreuses célébrités, la princesse Charlène de Monaco a opté pour une coupe courte asymétrique où la mèche tombe d'un côté et les cheveux sont rasés de près de l'autre. Pour compléter son style rock/chic, Charlène de Monaco a porté une tenue noire et jaune avec un pull-over à col roulé et une veste imprimée d’un motif floral, avec un masque en sequins dorés. Malgré la crise sanitaire, la distribution des cadeaux de Noël a donc pu se tenir comme l'inauguration d'un bateau de la police maritime, nommé "Le princesse Gabriella", en l'honneur de la fille du prince Albert II et de la princesse Charlène de Monaco.

Par Marie Merlet