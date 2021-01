Charlène de Monaco fière de son nouveau look punk, elle répond à ses détracteurs

Charlène de Monaco n'en finit plus de surprendre ses fans. La mère des jumeaux Gabriella et Jacques est une princesse des temps modernes, un brin rebelle. Chacune de ses apparitions est analysée de près et la dernière n'a pas manqué de choquer. Charlène de Monaco avait opté pour une coupe courte et entièrement rasée d'un côté. Un look punk étonnant qui a suscité de nombreux commentaires de la part de ses abonnés et surtout de vives critiques de la part de ceux amoureux des traditions strictes des familles royales. Cependant, l'épouse du prince Albert de Monaco n'en a que faire... Dans les colonnes de Point de vue, Charlène de Monaco a répondu à ses détracteurs et a assumé pleinement sa nouvelle apparence rock !

"C'est mon choix"

"Il paraît qu'elle a provoqué toutes sortes de commentaires. Or il se trouve que j'en avais envie depuis longtemps, le style me plaît, c'est tout", a expliqué Charlène de Monaco qui est fière de cette nouvelle apparence osée et qui lui correspond. Elle a par la suite affirmé : "Certes, je suis probablement, de tous les membres de famille royale, celle qui a essayé le plus de coiffures différentes, mais je continuerai. C'est mon choix". La mère des jumeaux a d'ailleurs tenu à adresser un message à tous ses haters qui critiquent ses choix et ses apparitions : "Les remarques 'mais enfin que fait-elle ?', 'mais enfin, ce n'est pas royal', je les connais que trop bien. Et je n'ai rien à leur répondre, sinon que nous sommes en 2021, et qu'en ces temps si troublés, si difficiles, d'autres sujets beaucoup plus importants méritent notre attention", a conclu la princesse. Tout est dit.

Par Solène Sab