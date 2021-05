Charlène de Monaco : la raison de son absence de la principauté dévoilée

Le mystère planait depuis quelques jours maintenant autour de la Principauté de Monaco. La princesse Charlène était absente des grands événements survenus au sein de la ville. En effet, le week-end du 22 et 23 mai se déroulait l'emblématique Grand Prix de Monaco. Tous les regards étaient donc tournés vers la principauté, étant donné que cette course était l'une des premières à recevoir du public. Les fans de Formule 1 attendaient avec impatience de voir si Charles Leclerc allait remporter son premier prix à domicile. Alors qu'il devait partir en pôle, un problème sur sa boîte de vitesse l'a finalement privé de départ.

charlène de monaco interdit d'avion

Mais dans ce malheur, le jeune monégasque de 23 ans a pu compter sur le soutien du Prince Albert. Présent sur place, il a tenu à le féliciter malgré tout. Mais les téléspectateurs ont remarqué un petit détail. Le prince Albert II était seul, sans la princesse à ses côtés. Une absence qui a évidemment étonné puisque Charlène de Monaco est quasiment présente à tous les événements. Face à l'inquiétude des Monégasques, le palais a décidé d'en expliquer les raisons dans un communiqué ce vendredi 28 mai. La princesse est en réalité retenue en Afrique du Sud - son pays natal dans lequel elle s'était rendue pour effectuer une mission - pour un souci de santé. Elle souffre actuellement d'une "infection de la sphère ORL", un petit problème de santé qui lui interdit formellement de prendre l'avion pour rejoindre Monaco !

Par J.F.