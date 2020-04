Charlène et Albert de Monaco réunis, ils adressent un message

Le prince Albert de Monaco a fait une belle frayeur aux Monégasques après avoir été testé positif au coronavirus. Heureusement, le père de Jacques et Gabriella a finalement été guéri au bout de quelques jours : "Les médecins qui suivent le prince Albert II depuis le début de son infection au Covid-19 l’autorisent aujourd’hui à mettre un terme à sa période de quarantaine. Le souverain est déclaré guéri et en bonne santé", a indiqué un communiqué. Heureux de retrouver ses proches, le prince Albert a donné de ses nouvelles auprès de France 3 Régions : "J'ai encore un peu de toux, mais tous les autres voyant sont au vert. Je suis heureux d'avoir eu le feu vert des médecins pour rejoindre ma famille".

Le couple fête Pâques

Une heureuse nouvelle pour Albert de Monaco, qui a donc pu fêter comme il se doit Pâques avec ses proches ce dimanche 12 avril. Et pour l’occasion le prince Albert de Monaco et sa femme Charlène ont décidé d’adresser un message aux internautes. C’est depuis leur jardin que le souverain et son épouse ont enregistré un message de quelques secondes en français et en anglais : "En ces temps difficiles et troublés, simplement, nous voulions vous souhaiter, au nom de notre famille et nous-mêmes, de très joyeuses Pâques", annonce Albert de Monaco. La publication est accompagnée des hashtags #strongtogether, #stayathome, #restezchezvous et #reseaumalizia.

Par Alexia Felix