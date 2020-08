Charlotte Casiraghi : ce défi fou qu'elle vient de se lancer

Charlotte Casiraghi n'a pas peur des challenges. Et pour cause, alors qu'elle vient de fêter ses 34 ans ce lundi 3 août, elle en a profité pour faire part d'un nouveau projet. Maman de deux petits garçons, la fille de Caroline de Monaco a décidé de ne pas se reposer sur ses lauriers. Il y a quelques semaines elle confiait dans les colonnes de Elle avoir ajouté une nouvelle corde à son arc, celle de productrice. Suite à un coup de coeur pour le roman "Notre-Dame du Nil", la femme de Dimitri Rassam a tenu à acheter les droits pour en faire un film. "Je ne m'interdis rien. Mais le coeur de mes activités professionnelles, c'est tout de même la philo".

une vie bien remplie

Il faut dire que la philosophie a toujours fait partie de sa vie. Dans un entretien accordé à Nice Matin elle confiait : "Le goût du questionnement m’est venu très jeune. Au travers de la littérature et de la poésie, j’étais déjà habitée par des questions existentielles. J’attendais impatiemment de faire de la philosophie en Terminale ". Diplômée de la Sorbonne, elle a co-fondé Les rencontres philosophiques de Monaco. Mais Charlotte Casiraghi ne compte pas s'arrêter là pour autant. En effet, dans une interview accordée à Elle, la cavalière s'est confiée sur son nouveau projet : "Je viens de reprendre mes études de philosophie, ce qui, à 33 ans et avec deux petits garçons, est déjà assez costaud !". Un projet qui s'ajoute a une vie déjà bien remplie puisqu'elle est la maman de deux petits garçons, Raphaël six ans est Balthazar vingt et un mois.

Par J.F.