Confinement : La princesse Charlotte distribue de la nourriture la veille de ses 5 ans

La princesse Charlotte a bien grandi. Ce samedi 2 mai 2020, la fille du prince William et de Kate Middleton fête ses 5 ans. Sa mère qui prend les photos de ses enfants et les publie sur le compte Instagram Kensington Royal n'a pas dérogé à la règle. Ce samedi, elle a partagé un nouveau cliché de sa fille. On la voit dans une petite robe à carreaux vichy noir et blanc, un paquet de pâte à la main. Une bizarrerie ? Pas vraiment !

La princesse Charlotte prend son rôle très au sérieux

La veille de son anniversaire, la princesse Charlotte a participé à une opération de distribution de nourriture en faveur des personnes isolées. Comme en France, la Grande-Bretagne est sous le coup d'un confinement strict afin de faire baisser la propagation du coronavirus. Le confinement décrété le 23 mars a été prolongé de trois semaines après une annonce faite le jeudi 16 avril. Avec son père et sa mère, la princesse a donc pris part à une oeuvre de charité. On la voit, très sérieuse, prendre un paquet de pâte et sonner à la porte d'une maison. Sur les photos suivantes, elle organise des sacs dans des cartons. La petite a le sourire et a l'air de prendre son rôle très au sérieux. La ressemblance avec sa mère est frappante.

Que va recevoir la petite fille pour ses 5 ans ? Charlotte avait eu droit à un cadeau prestigieux et très cher pour son premier anniversaire. En effet, on lui avait offert un luxueux hochet est en or blanc est serti de nombreux diamants, saphirs et de rubis provenant du célèbre bijoutier américain Naturel Sapphire Compagny. Un cadeau à 44 000 dollars tout de même !

Par Mélanie C.