Coronavirus : guéri, le prince Charles prend la parole

Le 25 mars dernier, Buckingham Palace annonçait que le prince Charles avait été testé positif au coronavirus. Pour ne contaminer personne, le fils de la reine Elizabeth II qui ne présentait presque pas de symptômes, s’était empressé de partir s’isoler dans sa majestueuse demeure écossaise de Birkhall.

Ce mercredi 1er avril, la presse anglaise affirme que le futur héritier du trône d’Angleterre est guéri : ses médecins l’ont autorisé à mettre fin à son isolement ce lundi 30 mars après avoir jugé qu’il est désormais en bonne santé. À peine sorti de quarantaine, le prince Charles a décidé de prendre la parole au sujet de la pandémie.

Dans une vidéo de trois minutes enregistrée ce matin à Birkall, le prince de 71 ans a commencé par décrire le coronavirus comme "une pandémie aussi étrange, frustrante et souvent pénible" avant d'adresser quelques mots encourageants aux Britanniques : "À un moment sans précédent et le plus anxieux de toute notre vie, ma femme et moi pensons particulièrement à tous ceux qui ont perdu leurs proches dans des circonstances aussi difficiles et anormales, et à ceux qui doivent endurer la maladie, l'isolement et la solitude".

Guéri, le prince Charles reste confiné

Le mari de Camilla Parker-Bowles a surtout rendu hommage aux travailleurs des services d’urgence, au personnel hospitalier et employés de petites, moyennes et grandes surfaces : "Il est à l’évidence essentiel que ces personnes occupant des postes aussi cruciaux soient traitées avec une considération particulière lorsqu’ils en terminent avec leurs tâches épuisantes et tentent de faire leurs courses par exemple, tout en ayant à composer avec leur angoisse constante au sujet de leurs propres familles et de leurs propres amis" a déclaré le prince Charles.

Bien que totalement remis, le prince Charles a tenu à préciser qu’il continuerait à respecter les mesures de confinement. Même si elle n’avait pas été contaminée, sa femme Camilla Parker Bowles restera également à l’isolement jusqu’à la fin de la semaine, par mesure de précaution.









Par E.S.