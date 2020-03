Coronavirus : la princesse Caroline et le prince Albert de Monaco prennent une décision forte

L'épidémie de coronavirus n'a pas fini de faire parler d'elle. Alors que jeudi 12 mars a eu lieu l'allocution présidentielle tant attendue, les rassemblements de plus de 100 personnes sont désormais interdits a annoncé le Premier ministre Edouard Philippe vendredi 13 mars. Les conséquences de la pandémie sont nombreuses. Plusieurs événements sportifs et culturels sont annulés ou reportés, des personnalités ont été testées positives au coronavirus comme l'acteur Tom Hanks, le basketteur Rudy Gobert ou encore le ministre de la Culture Franck Riester. Du côté de la famille royale de Monaco une décision forte a été prise face à l'épidémie et elle concerne un rendez-vous annuel très attendu…

Le traditionnel Bal de la Rose qui devait se dérouler le 21 mars prochain sur Le Rocher n'aura pas lieu à cette date-là. Ce rendez-vous mondain annuel créé en 1954 par la Princesse Grace de Monaco et qui est organisé par Caroline de Monaco doit être reporté. Le communiqué diffusé mardi 10 mars précise, "Le renforcement des mesures de précaution liées au covid-19 nous conduit à reporter la tenue du Bal de la rose, initialement prévu le samedi 21 mars 2020". Puis il est indiqué : "Nous définirons une nouvelle date en fonction de l'évolution de la situation". Cette année, la direction artistique du Bal de la Rose a été confiée à Christian Louboutin, le célèbre chausseur. Depuis de nombreuses années c'était le créateur Karl Lagerfeld qui orchestrait la soirée. L'édition 2019 a donc été sa dernière participation avant sa disparition.

