Coronavirus : Pourquoi le discours de la Reine d’Angleterre s’annonce historique

Alors que le monde entier fait face à la pandémie de coronavirus, la reine Elizabeth II va s’adresser à ses sujets ce dimanche 5 avril. C’est le Palais de Buckingham qui a annoncé la nouvelle via un communiqué : "Sa Majesté la reine a enregistré un discours spécial qui sera diffusé au Royaume-Uni et dans le Commonwealth en rapport avec la pandémie de coronavirus. Cette allocution sera diffusée le dimanche 5 avril 2020 à 21h (heure de Paris)". Une prise de parole rare car il s’agira seulement de la quatrième intervention extraordinaire d’Elizabeth II en 68 ans de règne ! Si elle s’exprime le soir de Noël chaque année et qu’elle a pris la parole lors de son jubilé en 2012, la reine Elizabeth ne sort de sa réserve que lorsque son pays traverse une crise.

Depuis le début de son règne, Elizabeth II ne s’est exprimée qu’à trois reprises. La première allocution est liée à la guerre du Golfe en février 1991, en 1997 c’est pour rendre hommage à Diana que la reine s’est exprimée devant les caméras. La dernière prise de parole remonte à 2002 lors du décès de la mère d’Elizabeth II, Queen Mum. Face au contexte actuel, elle a décidé de prendre la parole. La famille royale a été touchée de près par l’épidémie de covid-19. Le fils de la reine, le prince Charles, a contracté la maladie. S’il est aujourd’hui guéri, de nombreux sujets sont contaminés par le virus dont le Premier Ministre Boris Johnson. C’est donc une intervention exceptionnelle enregistrée par la reine de 93 ans au château de Windsor où elle est confinée avec son mari, le prince Philip.

On Sunday 5th April at 8pm (BST)

Her Majesty The Queen will address the UK and the Commonwealth in a televised broadcast.



As well as on television and radio, The Queen’s address will be shown on The @RoyalFamily’s social media channels. pic.twitter.com/EADh7WNU7b