Coronavirus : Prince Albert II de Monaco contaminé, il donne de ses nouvelles

En mars dernier, le Prince Albert II de Monaco a vécu une période difficile. Et pour cause, le Prince Albert II de Monaco était le premier chef d’État à contracter le coronavirus. Placé à l’isolement pendant deux semaines, le Prince Albert II de Monaco a ensuite pu reprendre ses fonctions sur le Rocher. Et surtout, il a pu retrouver ses enfants, Jacques et Gabriella ainsi que son épouse, la princesse Charlène. Néanmoins, sa guérison n’a pas été une partie de plaisir et a duré plusieurs mois. "Immédiatement après ma mise en quarantaine, je me sentais mieux, mais je ne me sentais toujours pas tout à fait bien", explique le Prince Albert II de Monaco lors d’une interview accordée à "People".

"Ce virus vous accompagne pendant un bon moment"

Jusqu’au mois de juin, il a conservé une légère toux et d’autres symptômes de la Covid-19 comme une extrême fatigue. "Il y a eu des moments de la journée où ça a frappé, mais pas comme le genre de somnolence que l'on ressent après un repas copieux. C'était vraiment juste une expérience de fatigue physique, comme celle qui survient quand on en fait trop ou lorsque vous sortez d'une maladie. Ce virus vous accompagne pendant un bon moment", regrette-t-il. Désormais totalement guéri, le Prince Albert II de Monaco a évoqué les mesures sanitaires imposées à Monaco pour lutter contre la propagation du coronavirus. Des restrictions qui semblent porter leurs fruits, comme s’est réjouit le prince Albert II de Monaco. "Nous avons des chiffres très bas. Le dernier rapport que j'ai reçu ce matin fait état de 18 personnes à l'hôpital, seulement quatre en soins intensifs et un seul nouveau cas au cours du week-end. Ce sont donc de très bons chiffres", a-t-il déclaré, bien conscient que le virus est loin d’être éradiqué totalement. "Nous allons être très prudents, très prudents. Nous allons fermer les lieux publics habituels où les gens se rassemblent le soir du Nouvel An - comme la place du Casino et le quai où nous avons habituellement le marché de Noël, qui est une version très réduite cette année", a-t-il ajouté.

Par Matilde A.