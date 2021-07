Covid-19 : Kate Middleton cas contact, ces évènements qu'elle va rater

La crise du coronavirus n'est malheureusement pas terminée. Si les cas en France ont baissé, la menace du variant Delta - plus contagieux - n'est pas loin. Et d'après les récentes déclarations d'Olivier Véran, le virus n'en a pas fini de se propager sur le territoire. "Depuis 5 jours, le virus ne baisse plus, il réaugmente. À cause du variant Delta qui est très contagieux. L'exemple anglais montre qu'une vague est possible dès la fin juillet. Nous pouvons la limiter et en limiter l'impact sanitaire : gestes barrières, vaccin, tester/alerter/protéger", a-t-il rappelé sur Twitter.

Et de poursuivre : "On ne veut pas de quatrième vague et on a aujourd'hui la possibilité de l'éviter. En Angleterre, ils sont passés de 2000 cas par jour à près de 25 000 cas par jour en l'espace de 4 à 5 semaines. Si on est à un niveau faible de circulation du virus, on n'a pas complètement écrasé l'épidémie et ça peut repartir assez vite".

"Son Altesse Royale ne présente aucun symptôme"

En Angleterre donc, les cas ont augmenté. Mais la levée des restrictions, elle, reste programmée au 19 juillet prochain. Au sein de la famille royale, un membre a été isolée après avoir été contact avec une personne qui a le coronavirus. Il s'agit de Kate Middleton. "Son Altesse Royale ne présente aucun symptôme, mais suit toutes les directives gouvernementales en la matière et s'isole chez elle", peut-on lire dans le communiqué. La femme du prince William a commencé à s'isoler vendredi dernier. Pour rappel, elle a reçu deux doses de vaccin contre le Covid-19.

Alors qu'elle devait passer la journée de ce lundi 5 juillet avec son époux pour la célébration de deux évènements lors des 73 ans du service public de santé britannique, le NHS, Kate Middleton devra rester en quarantaine. "Elle n'assistera donc pas à la messe prévue à la cathédrale Saint-Paul, à Londres, en l'honneur du NHS, ni au thé organisé au palais de Buckingham pour le personnel soignant", a relayé Europe 1.

Par Non Stop People TV