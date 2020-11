Covid-19 : le prince William durement touché par le virus

Après la France, c’est au tour de l’Angleterre de se reconfiner, à partir jeudi 5 novembre 2020. Alors que le virus connait une recrudescence outre-manche, la presse s’agite autour de l’état de santé du prince William. Et pour cause. Ce lundi 2 novembre, The Sun dévoile que le grand-frère du prince Harry a été victime du coronavirus au mois d'avril, pendant la première vague, soit quelques jours après son père le prince Charles. Si ce dernier en a parlé publiquement en expliquant avoir été atteint par de "légers symptômes" comme la perte du goût et de l’odorat, son fils a préféré garder le silence sur la maladie afin de ne pas semer la panique dans le pays.

Selon Jonny Dymond, le correspondant de la BBC auprès de la famille royale, aucune déclaration officielle sur l’état de santé de William n’a été faite pour que les Britanniques - déjà en état d’alerte - ne paniquent pas. "Il se passait beaucoup de choses importantes et je ne voulais inquiéter personne", aurait confié le petit-fils de la reine Elizabeth II qui a été mis à l’isolement dans la résidence familiale de Anmer Hall et pris en charge par les médecins du Palais. Confiné et sous surveillance médicale, le prince William a réussir à honoré une quinzaine d’engagements par visioconférence ou téléphone. “William a décidé que les choses devaient continuer comme si de rien n'était. Il était déterminé à remplir ses engagements”, indique un ami à nos confrères d’Outre-Manche.

"Il a vraiment été abattu pendant six joursé"

Pourtant en coulisses, la situation aurait très vite pu devenir alarmante selon une source proche du futur souverain : "William a été frappé assez durement par le virus. Il a vraiment été abattu pendant six jours. À un moment donné, il a commencé à avoir du mal à respirer, donc évidemment tout le monde autour de lui était assez paniqué". Désormais guéri, le compagnon de Kate Middleton a compris "grâce à sa propre expérience, que n’importe qui peut attraper cette horrible maladie et il sait qu’il est impératif que nous prenions tous ce second confinement très au sérieux". Avec 46 555 décès, le Royaume-Uni est le pays le plus endeuillé par la pandémie en Europe.

