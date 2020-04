Elizabeth II a 94 ans : des images inédites de la reine enfant dévoilées

A chaque festivité, la reine Elizabeth II a pour tradition de partager ces moments importants en famille. Mais avec la pandémie de coronavirus, la monarque qui fête ses 94 ans ce 21 avril, a dû renoncer aux célébrations. Habituellement, des coups de canon sont tirés depuis Londres et un dîner familial est organisé dans ses appartements à Buckingham Palace. Seulement, le confinement a chamboulé l'anniversaire de la reine. Alors que la deuxième fête en juin prochain avec la grande parade militaire "Trooping the Color" reste dans l'incertitude, Elizabeth II a vécu ce jour particulier avec son époux le prince Philip au château de Windsor, où ils sont confinés. C'est donc de manière virtuelle que l'anniversaire de la monarque a été fêté.

Sur les réseaux sociaux, le palais de Buckingham a dévoilé des images rares et inédites de la reine enfant. Dans une vidéo, plusieurs séquences en noir et blanc et en couleur s'enchaînent avec la jeune Elizabeth dans un cadre privé. En train de s'amuser dans l'herbe, de faire de la balançoire à bascule, de monter à cheval ou de danser, on découvre la reine souriante auprès de sa soeur la princesse Margaret et leur mère, la "Queen mum". Lors de son enfance, Elizabeth II n'était pas encore destinée à devenir reine puisqu'elle était troisième dans l'ordre de succession au trône. Lorsque le fils de George V lui succède à sa mort en 1936, Edouard VIII abdique pour épouser Wallis Simpson, divorcée. Son frère Albert, et père d'Elizabeth, devient alors roi en prenant le nom de George VI. Suite à sa mort à seulement 56 ans, c'est à 26 ans qu'Elizabeth devient reine en 1952.

Thank you for your messages today, on The Queen’s 94th birthday.



In this private footage from , we see The Queen, then Princess Elizabeth, with her family, including her younger sister Princess Margaret.