Elizabeth II a 94 ans : pourquoi la reine fête deux fois son anniversaire

Née le 21 avril 1926, la reine Elizabeth II fête ses 94 ans. Un anniversaire chamboulé cette année, confinement oblige. Si habituellement, ce jour de fête est célébré en privé, des coups de canon depuis Londres sont tout de même tirés pour honorer la souveraine britannique. Mais la pandémie de coronavirus qui sévit au Royaume-Uni et dans le reste du monde a changé la donne. Elizabeth II est en effet confinée avec son époux le prince Philip au château de Windsor, situé à trente kilomètres environ de Londres. La reine a renoncé aux traditionnels tirs de canon ainsi qu’au dîner familial donné dans ses appartements à Buckingham Palace.

Un anniversaire fastueux en juin

Un anniversaire pas totalement gâché puisqu’Elizabeth II fêtera dignement son anniversaire en juin prochain. En effet, depuis 1748, les souverains britanniques ont pris l’habitude de célébrer deux fois leur anniversaire. Une première fois, le jour même et dans un cadre privé. Une seconde fois le deuxième samedi de juin. Un jour fastueux avec la grande parade militaire "Trooping the Color" et la réunion de toute la famille royale. Une célébration instaurée par le roi Georges II. Le souverain étant né en novembre, il regrettait que chaque année son anniversaire soit célébré sous la pluie et dans le froid. Il a donc décidé de fêter son jour de naissance en juin, mois beaucoup plus clément pour célébrer son anniversaire. Reste à savoir si Elizabeth II va pouvoir fêter son 94e anniversaire en juin alors que le coronavirus continue de sévir dans le monde. Elle romprait ainsi la tradition pour la première fois en 250 ans.

Par Ambre L