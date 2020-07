Elizabeth II : cette amusante séquence où la princesse Anne lui apprend à utiliser Zoom

La crise sanitaire du coronavirus a instauré de nouvelles règles de distanciation sociale. Ainsi, ces derniers mois, certaines réunions, meetings et rendez-vous ont dû être remplacés par des réunions virtuelles réalisées par l'application Zoom, spécialement conçue pour ce genre d'évènements.

Reclue dans le château de Windsor depuis des mois, la reine Elizabeth II a elle aussi été contrainte d'annuler certaines visites officielles ... et a appris à utiliser Zoom ! En avril dernier, la monarque a en effet participé à son premier appel vidéo public pour témoigner son soutien au personnel soignant du pays. Et c'est sa fille, la princesse Anne, qui lui a donné quelques conseils et astuces concernant l'utilisation de la fameuse application. Une amusante séquence vient en effet d'être relayée sur Twitter. Une séquence issue d'un documentaire qui sera prochainement diffusé par la chaîne ITV et qui est consacré à la princesse Anne qui fêtera ses 70 ans en août prochain.

Une séquence qui fait le buzz sur Twitter

Sur la vidéo qui ne dure que quelques secondes, nous apercevons la princesse Anne en pleine utilisation de Zoom. La reine Elizabeth II fait ensuite son entrée sur l'écran. Pour être sûre que tout se passe bien, sa fille lui lance alors : Bonjour Windsor, Pouvez-vous voir tout le monde ? Vous devriez avoir six personnes sur votre écran...". L'image montre ensuite la reine Elizabeth II qui répond : "J'en vois au moins quatre ". Amusée, la princesse Anne qui n'est autre que la maman de Zara Philips répond alors : "Je ne sais pas ce que je fais là de toute façon vous savez déjà à quoi je ressemble". Une adorable séquence qui a encore une fois démontré à quel point la princesse est appréciée de tous : "Mon membre de la famille royale préféré, elle a tellement d'esprit" , "Lol comment pourrait-on ne pas aimer Anne ?", "Enfin un peu de lumière sur la parfaite princesse Anne" peut-on lire parmi les commentaires de la vidéo sur Twitter.

Par E.S.