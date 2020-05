Elizabeth II confinée : cette historique décision qu'elle vient de prendre

Ce vendredi 8 mai 2020 marquait le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Comme de nombreux chefs d’États, la reine Elizabeth II était au rendez-vous pour adresser un message de paix et de bienveillance.

"La guerre avait affecté tout le monde, et personne n’était immunisé à son impact. Aujourd’hui cela apparaît comme très difficile de ne pas vouloir célébrer cet anniversaire marquant comme on le souhaiterait. À la place, on se souvient depuis nos maisons et nos paliers. Mais nos rues ne sont pas vides, elles sont pleines de l’amour et de l’attention que nous avons les uns pour les autres" a-t-elle déclaré durant son allocution.

Du jamais vu à Buckingham Palace

Si en France, le déconfinement a eu lieu ce lundi 11 mai, au Royaume-Uni, les citoyens sont forcés de rester confinés jusqu’au 1er juin prochain. Et pas question pour la monarque de prendre des risques, comme le révèle "The Times", la reine de 94 ans restera cloîtrée dans le château de Windsor où elle est réfugiée avec son époux le prince Philip depuis mars dernier.

Aussi, pour la première fois en 27 ans : le palais de Buckingham sera fermé au public et la traditionnelle parade "Trooping the Colour" (qui devait se tenir le 13 juin prochain) est officiellement annulée. Enfin, la mère du prince Charles a décidé de ne pas se rendre dans sa demeure de Balmoral où elle passe l’été chaque année.

Pour faire face à la crise, la reine Elizabeth II s’entretient chaque semaine avec son premier ministre, Boris Johnson. L’homme politique qui est devenu papa il y a quelques jours a d’ailleurs vaincu le coronavirus après plusieurs semaines éprouvantes passées à l’hôpital.

Par E.S.