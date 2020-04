Elizabeth II : son discours historique salué par les Britanniques

Le monde entier vit un moment historique en pleine crise du coronavirus. Et le Royaume-Uni n'est pas épargné avec près de 5000 décès liés au Covid-19. La Reine Elizabeth II s'est adressée aux Britanniques dimanche soir aux Britanniques au cours d'un discours de quatre minutes. C'est la quatrième fois en 68 ans de règne que la reine s'exprime de la sorte. Outre le coté historique de l'allocution, le monde entier a su souligner la justesse de ses propos.

"Je tiens à remercier tous ceux qui sont sur la ligne de front [dans les hôpitaux], ainsi que les personnels soignants et ceux qui occupent des rôles essentiels, qui continuent d’accomplir leurs tâches quotidiennes de façon désintéressée en dehors de chez eux pour nous tous" a notamment déclaré la reine d'Angleterre.

Seule dans son bureau, elle a tenu à motiver ses troupes à l'heure où Boris Johnson, le Premier ministre est hospitalisé après une aggravation de son cas. "Ensemble, nous combattons cette maladie, et je tiens à vous assurer que si nous restons unis et déterminés, nous la vaincrons. J’espère que dans les prochaines années, nous serons fiers de comment nous avons réagi à cette épreuve. Ceux qui viendront après nous diront que les Britanniques de cette génération étaient forts."

La reine encourage les britanniques

Évidemment, ce discours fait écho a celui que la reine Elizabeth II avait prononcé lors de la Seconde Guerre mondiale. Elle a fait part de cette anecdote aux Britanniques. "Cela me rappelle le premier discours que j’ai prononcé en 1940 avec l’aide de ma sœur. Encore enfants, nous avons parlé depuis ici, à Windsor, aux enfants évacués de leurs maisons et envoyés ailleurs pour leur sécurité. Beaucoup éprouveront un sentiment douloureux de séparation de leurs proches. Mais nous savons, dans le fond, que c’est la bonne chose à faire."

La reine, qui a récemment convoqué Meghan et Harry, a terminé par des encouragements : "Nous réussirons, et cette réussite appartiendra à nous tous. Nous devrions relativiser en nous disant que, même s’il reste des épreuves à traverser, des jours meilleurs feront leur retour. Nous serons à nouveau avec nos amis, nous serons de nouveau avec nos familles, nous nous retrouverons."

Her Majesty The Queen addresses the UK and the Commonwealth in a special broadcast recorded at Windsor Castle. pic.twitter.com/HjO1uiV1Tm — The Royal Family (@RoyalFamily) April 5, 2020

Wonderful and inspiring speech by Queen Elizabeth. Nothing like guts and a stiff upper lip from our friends across the pond! We are all united in the fight against the evil of Covid. — Meghan McCain (@MeghanMcCain) April 5, 2020

Queen Elizabeth delivers calming, compassionate message on dealing with separation during the COVID-19 pandemic crisis.



Long live The Queen! pic.twitter.com/vyvSfzQNmw — BrooklynDad_Defiant! (@mmpadellan) April 5, 2020

Par J.F.