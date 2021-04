Elizabeth II : son émouvant message pour ses 95 ans

C'est un anniversaire particulier. Ce mercredi, la reine Elizabeth II fête ses 95 ans, sans son prince. En effet, le 9 avril dernier, le Prince Philip décédait à l'âge de 99 ans à la suite de soucis cardiaques. Ses obsèques se sont déroulées samedi 17 avril en toute sobriété. Et pour cause, avec la crise sanitaire de la Covid-19, les Britanniques n'ont pas été autorisé à se rassembler afin de dire un dernier au revoir à leur prince. C'est donc sur les écrans qu'ils ont pu suivre cet ultime hommage et qu'ils ont découvert pour la première fois la reine Elizabeth II marchant seule, sans celui qui a été son époux pendant de très nombreuses années.

"cela a été un grand réconfort pour nous"

Des images qui ont profondément bouleversées les Britanniques. Mais la reine Elizabeth II a pu compter sur son peuple. Très discrète depuis la mort du Prince Philip, elle a abordé le sujet ce mercredi 21 avril à l'occasion de son 95ème anniversaire. La reine Elizabeth II a souhaité rendre hommage et remercier tous les Britanniques qui l'ont soutenue ces derniers jours. Sur la page Twitter officielle du Palais de Buckingham, elle écrit : "J'ai, à l'occasion de mon 95ème anniversaire aujourd'hui, reçu de nombreux message de félicitations, ce que j'ai beaucoup apprécié. Alors que notre famille vit une période de grande tristesse, cela a été un grand réconfort pour nous tous de voir et entendre les hommages rendus à mon mari, venus du Royaume-Uni, du Commonwealth et du monde entier" écrit-elle. La reine Elizabeth II poursuit en remerciant toutes les personnes qui lui ont "montré du soutien et de la gentillesse". Pour elle, c'est la preuve que "Philip a eu un impact extraordinaire sur un nombre incalculable de personnes au cours de sa vie".

The Queen’s message to people across the world who have sent tributes and messages of condolence following the death of The Duke of Edinburgh. pic.twitter.com/1apW7s1zXS — The Royal Family (@RoyalFamily) April 21, 2021

Par J.F.