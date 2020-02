Elizabeth II : son petit-fils Peter Phillips divorce après douze ans de mariage

La crise ne cesse de frapper la famille royale britannique. Comme si la reine Elizabeth II n'avait pas été assez secouée ces derniers mois, un nouveau coup d'éclat vient de s'abattre. Le "Sun" a révélé ce lundi 10 février que le petit-fils de la reine, Peter Phillips, et son épouse Autumn Phillips ont décidé de divorcer après douze ans de mariage. Dans un communiqué, le couple a expliqué s'être quitté en bons termes. "La décision de divorcer et de partager la garde est intervenue après plusieurs mois de discussions et, bien que triste, elle est amicale", est-il écrit. Parents des petites Savannah (9 ans) et Isla (bientôt 8 ans), Peter Phillips et Autumn Phillips ont assuré que leur "priorité restera le bien-être et l'éducation de leurs merveilleuses filles".

Les parents vont se partager la garde de leurs filles

Pour ne perturber le quotidien de leurs filles, Peter Phillips et Autumn Phillips restent habiter dans le comté du Gloucestershire et vont se partager la garde, a indiqué. Si le divorce du couple qui s'était rencontré en 2003 lors du Grand Prix de Montréal, se déroule sans fracas, cela vient perturber de nouveau Elizabeth II. Selon le "Sun", la reine serait contrariée. "C'est la dernière chose dont elle a besoin après tous ses récents problèmes. On a un peu l'impression que la famille royale s'effondre peu à peu", a estimé une source auprès du tabloïd. Pour éviter l'effet de surprise, Peter Phillips et Autumn Phillips avaient toutefois prévenu l'année dernière "Sa Majesté la Reine et les membres des deux familles" de leur divorce, a indiqué le communiqué. Ils ont pu obtenir le soutien de leurs familles. Une crise maîtrisée.

Par Marie Merlet