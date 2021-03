Harry et Meghan harcelés par les paparazzis, ils se confient

Meghan Markle et le prince Harry ne cessent de faire parler d’eux. Alors que le couple a finalement quitté ses fonctions au sein de la famille royale britannique, Meghan Markle et le prince Harry ont annoncé il y a quelques jours la nouvelle grossesse de l’ancienne actrice : "Nous confirmons que Archie s’apprête à devenir grand frère. Le duc et la duchesse de Sussex sont ravis d’attendre leur deuxième enfant" peut-on lire dans le communiqué envoyé à certains médias britanniques. Et en plus de cette heureuse nouvelle, Meghan Markle et le prince Harry s’apprêtent à faire une apparition sur CBS. Les parents du petit Archie ont accepté de donner leur première interview à la télévision à Oprah Winfrey depuis leur départ de la famille royale. En attendant la diffusion de cet entretien qui sera à découvrir le 7 mars prochain, les premières images ont été dévoilées ce dimanche 28 février.

"Cela a été incroyablement difficile pour nous"

Durant ces trente secondes inédites, Meghan Markle et le prince Harry reviennent normalement sur le harcèlement dont ils sont victimes de la part des paparazzis depuis leur mariage. Depuis deux ans, le couple vit un véritable enfer entre les drones qui survolent leur villa ou encore la présence des photographes au bas de leur maison. Et cette situation rappelle au prince Harry ce qu’à pu vivre sa mère : "Je suis vraiment heureux et soulagé d'être assis ici en train de vous parler, avec ma femme à mes côtés. Parce que je ne préfère même pas imaginer ce que cela a été pour elle (Lady Di ndlr), de traverser cette épreuve totalement seule des années en arrière. Cela a été incroyablement difficile pour nous, mais au moins, nous pouvions compter l'un sur l'autre". Reste à attendre le 7 mars prochain pour découvrir toutes les confidences du couple.

CBS Presents Oprah with Meghan and Harry: A Primetime Special in one week. #OprahMeghanHarry pic.twitter.com/WCyoHDMCaP — CBS (@CBS) March 1, 2021

Par Alexia Felix