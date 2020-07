Harry et Meghan Markle : des patrons intransigeants ?

Finding Freedom n'est disponible que le 11 août et il fait déjà beaucoup parler. En effet, alors que le prince Harry et Meghan Markle qui ne cesse ses attaques envers la famille royale, étaient le couple le plus apprécié de la monarchie britannique, il semblerait que la donne ait changé. Depuis leur départ de Buckingham Palace et la démission de leur fonction au sein de la famille Royale, les langues se délient petit à petit. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela provoque un beau bazar. Il faut dire que la biographie écrite par Omid Scobie et Carolyn Durand peint un portrait plutôt flatteur des époux : "Meghan a plus qu'encouragé Harry. Il avait besoin de quelqu'un à ses côtés, d'assez fort pour le faire franchir des tempêtes, mais aussi de quelqu'un qui n'avait pas peur d’enfreindre les règles et d'aller à l'encontre des normes. C'est un couple qui fait les choses à sa manière".

"ce sont des victimes professionnelles"

Mais selon certains proches, cette image ne serait en réalité qu'une façade. Et des membres de la famille ou certains employés commencent à se confier sur le comportement parfois compliqué à vivre du couple. Un ancien employé a fait des révélations chocs au Daily Mail sur l'attitude exécrable du fils de Lady Di, qui selon un proche de la famille, serait manipulé par Meghan Markle. "C'était un environnement de travail très difficile. La pression était forte et c'était extrêmement stressant... Rien n'était jamais assez bien pour eux, ils voyaient toujours le négatif partout". Avant de conclure : "Rien n'est jamais de leur faute, toujours celle de quelqu'un d'autre. Ce sont des victimes professionnelles".

Par J.F.