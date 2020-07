Harry et Meghan Markle : un retour dans la famille royale impossible ?

La rupture semble être compliquée entre le prince Harry et Meghan Markle. Au début de l'année 2020, le couple le plus sulfureux de la monarchie britannique décidait de démissionner de leurs fonctions au sein de la famille Royale. Le prince Harry a pris cette décision dans le but de protéger sa famille, marqué par ce qu'il lui est arrivé plus jeune, avec la perte de sa mère, Diana, dans un accident de voiture.

Le couple est donc parti vivre aux États-Unis et les tensions ne semblent pas s'être apaisées pour autant. Harry et William ne sont plus aussi proche qu'avant et les tabloïds anglais l'ont bien remarqué.

aucun retour en arrière ?

Dans l'ouvrage qui sortira dans quelques jours, on apprend notamment la phrase qui aurait mis le feu aux poudres entre les deux frères. Alors que le Duc de Sussex entamait une relation avec Meghan Markle, William aurait conseillé à son petit frère de "prendre autant de temps que possible pour apprendre à connaître cette fille". Il s'est défendu en assurant qu'il souhaitait juste qu'Harry ne soit pas "aveuglé par le désir" qu'il éprouvait pour l'actrice de Suits.

Cette biographie offrira donc son lot de surprises et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle risque de secouer la famille royale. À tel point qu'envisager un retour pour Meghan Markle et Harry semblerait ensuite impossible. En effet, le couple avait une "période d'essai" d'un an aux États-Unis, si leur nouvelle vie n'allait pas, ces derniers avaient le choix de revenir dans le giron royal.



Des spécialistes de la monarchie ont expliqué dans les colonnes du Daily Mail ce 27 juillet que le couple aurait définitivement tiré un trait sur l'espoir de revenir un jour. "Compte tenu de l'état du monde, cela semblerait extrêmement inopportun. Les Sussex doivent passer à autre chose", déclare un expert dans le journal.

Par J.F.