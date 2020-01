Harry et William enfin réconciliés : leur grosse mise au point

C'est acté : Meghan et Harry prennent leur envol. Après de longues négociations avec Elizabeth II, et de violentes critiques populaires, les parents du petit Archie ont tenu bon, et aspirent désormais à une vie beaucoup plus "paisible" au Canada. Si Meghan Markle a déjà repris sa vie là où elle l'avait laissée, en se débarrassant enfin de cet encombrant protocole qui collait à son statut de duchesse de Sussex, le prince Harry lui, doit encore attendre avant de pouvoir souffler. Au Royaume-Uni, le fils de Lady Diana et du prince Charles honore jusqu'au bout ses obligations. L'occasion pour lui de régler ses derniers comptes. En tête de la longue liste : sa relation avec son frère. Depuis l'arrivée de Meghan Markle au sein de la famille royale, de vives rumeurs de mésentente entre Harry et William ont fait la une de tous les journaux. Le duc de Sussex (plus pour très longtemps), avait même confirmé ces rumeurs à demi-mots. Après l'annonce choc de Meghan et Harry, le prince William aurait lui aussi été dans l'incompréhension totale, reprochant à son petit frère de ne pas avoir engagé de discussions avant de prendre une quelconque décision.

La fin des hostilités

Mais le prince Harry s'apprête à partir le cœur beaucoup plus léger. En effet, selon une source proche interrogée par The Sun, les deux princes ont enfin trouvé un terrain d'entente, et ce, juste après la réunion de crise organisée par la reine il y a quelques jours : "William et Harry ont passé du temps ensemble en privé, pour travailler sur leur relation et discuter de leur avenir." Une discussion qui aurait tout changé, et qui aurait été motivée par une prise de conscience de la part du prince William, qui réalise tout doucement que son frère cadet s'apprête à s'éloigner définitivement de leur nid douillet. "Etant donné qu'Harry s'éloigne de façon permanente, il y a eu une prise de conscience : s'ils ne triaient pas les choses maintenant, ils ne le feraient jamais" a confié une source proche.

Plus étonnant encore, selon cette même source, Meghan Markle et Kate Middleton auraient joué un rôle crucial dans cette réconciliation. Longtemps opposées et mises en concurrence par les tabloïds britanniques, les deux jeunes femmes ont choisi de ne pas tomber dans ce piège, et ont tout fait pour créer une réconciliation : "Kate et Meghan, qui était au Canada, ont également participé à plusieurs discussions." Finalement, les Cambridge et les Sussex sont peut-être bien mieux loin les uns des autres. Preuve que la distance peut parfois être bénéfique…

Par Sarah M