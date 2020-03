Kate et William : leurs enfants rendent hommage aux soignants du coronavirus

En France comme en Angleterre et dans d'autres pays, le confinement est de mise. Face à cette situation exceptionnelle, le personnel soignant est plus que jamais mobilisé. Leur travail est salué par tous. Récemment, Jean-Jacques Goldman leur dédiait une chanson sur un air bien connu, des stars ont fait de généreux dons pour faire avancer la fabrication de matériel et certains ont donné des objets pour inciter chacun à faire un don. Tous les jours à 20h, les Français se réunissent pour applaudir les soignants, les remercier de leurs efforts et de leur courage. Mais ils ne sont pas les seuls ! Dans une vidéo postée sur le compte Instagram de la famille royale, les trois enfants de Kate Middleton et du prince William ont tenu, eux aussi, à remercier tout le personnel soignant.

Un très beau geste des trois enfants du couple princier

Sur la vidéo en question postée jeudi 26 mars, on découvre Charlotte, Louis et George dans un jardin. Tous les trois sont réunis pour applaudir à l’unisson le travail des soignants. En légende est écrit : "A tous les médecins, infirmières, soignants, médecins généralistes, pharmaciens, bénévoles et autres membres du personnel du NHS qui travaillent sans relâche pour aider les personnes touchées par le covid-19 : merci". Un très beau geste qui intervient peu de temps après l’annonce de la contamination du prince Charles. Si son état de santé n’est pas préoccupant, il aurait contracté le virus une quinzaine de jours après avoir été au contact du prince Albert de Monaco lui aussi testé positif au coronavirus.

Par Valentine V.