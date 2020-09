Kate Middleton et Prince William : un cadavre retrouvé devant leur domicile

La famille royale britannique fait couler beaucoup d’encre ces derniers temps. Entre les querelles qui opposent Meghan Markle et le prince Harry au reste du clan royal ou encore les nouveaux projets de chacun, leur vie passionne la Terre entière. Meghan Markle et le prince Harry viennent d’ailleurs de signer un juteux contrat avec Netflix. De leur côté, Kate Middleton et le prince William enchaînent les rencontres officielles. Ce samedi 29 août 2020, Kate Middleton, le prince William et leurs trois enfants (George, Charlotte et Louis) se sont rendus à Balmoral, en Écosse, pour rendre visite à la reine Elizabeth II.

Une enquête a été ouverte !

Ce même jour, une macabre découverte a été faite devant leur domicile, à Londres, dans l’une des parties de la résidence ouvertes au public. En effet, comme le rapporte le "Daily Mail" ce samedi 5 septembre 2020, le corps d’une femme a été retrouvé dans le lac situé devant le palais de Kensington, où vivent Kate Middleton et Prince William et leurs trois enfants. La princesse Eugénie et son mari, Jack Brooksbank, logent également dans le palais Kensington, dans un cottage. On ne sait pas encore s’ils étaient présents lorsque le corps a été découvert. Une enquête a été ouverte pour connaître les causes de la mort de cette femme. Pour l’heure, la police locale pense que son décès n’est pas d’origine criminelle, rapporte le "Daily Mail". "La mort est traitée comme inexpliquée pour le moment, mais n’est pas considérée comme suspecte. Les demandes de renseignements sont en cours", a expliqué un porte-parole.

Par Matilde A.