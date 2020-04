Kate Middleton et William partagent des photos inédites de Louis pour son anniversaire

Les photos des enfants de Kate et William sont assez rares, surtout du petit dernier, Louis. Le compte Instagram Kensigton Royal vient de poster plusieurs photos à l'occasion des deux ans du garçon. Né le 23 avril 2018, le prince Louis fête aujourd'hui ses deux ans et est donc mis à l'honneur sur le compte Instagram de la famille. Une série de clichés inédits a été dévoilée pour l'occasion. On y voit le petit garçon s'amuser comme un fou avec de la peinture. Les photos ont été légendées du message suivant : "Voici un aperçu de l’œuvre du prince Louis avant son deuxième anniversaire". Et c'est sa mère, Kate Middleton qui a récemment snobbé Meghan Markle, qui n'est autre que la photographe.

des clichés adorables !

En pleine crise du coronavirus, la famille royale compte malgré tout fêter cet anniversaire comme il se doit. La journaliste Natie Nicholl a expliqué que Kate Middleton qui pourrait être enceinte de son quatrième enfant, allait malgré tout fêter cela comme il se doit : "Kate ne laissera aucun anniversaire se faire sans véritable célébration. Même si la famille est confinée, elle fera en sorte que Louis profite de sa journée. (…) Kate adore cuisiner, elle restera éveillée tard pour faire le gâteau d’anniversaire de Louis si besoin". Mais il ne serait pas étonnant que la reine Elizabeth, qui vient de fêter ses 94 ans et le prince Philip, récemment touché par le coronavirus restent chez eux et assistent à la fête en visioconférence.

Par J.F.