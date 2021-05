Kate Middleton : l’un de ses collaborateurs dévoile son comportement en coulisses

La famille royale britannique passionne des milliards de personnes à travers le monde, en passant des querelles de famille aux nombreuses coutumes respectées par la reine Elizabeth II et son entourage… Dernièrement, c’est le couple formé par le prince Harry et l’actrice américaine Meghan Markle qui a attiré l’attention des médias. Et pour cause, en plus de s’être éloignés de la famille royale, le prince Harry et Meghan Markle ont donné une interview événement à l’animatrice Oprah Winfrey. Au cours de cet entretien repris par les médias du monde entier, Meghan Markle a évoqué son envie de mettre fin à ses jours, sa fausse couche mais aussi le sexe du deuxième bébé qu’elle attend. Si elle n’a pas évoqué ses relations avec sa belle-soeur Kate Middleton, de nombreuses rumeurs affirment que les deux duchesses sont en conflit. Une rumeur qui n’a, évidemment, jamais été confirmée par les deux principales intéressées.

"Kate Middleton est totalement charmante"

En attendant, un proche collaborateur de Kate Middleton s’est confié sur le comportement de la femme de William dans les pages de "The Mirror". "Elle est totalement charmante et très douée pour mettre les gens à l'aise. Comme vous l'imaginez, que vous soyez un chef scout ou un jeune, lorsque vous rencontrez la duchesse de Cambridge, vous êtes émerveillé", a déclaré Matt Hyde, PDG d'une société de bienfaisance avec qui elle travaille depuis une décennie. Une chose est sûre, ce dernier ne tarit pas d’éloges à l’égard de Kate Middleton. "Dans les coulisses, elle est cohérente avec ce que vous voyez en public", assure-t-il avant de préciser : "Elle est fantastique pour poser les bonnes questions et écouter les gens. Elle est naturellement douée pour interagir avec les gens de tous âges, elle fait vraiment ressortir le meilleur des jeunes et elle veut vraiment entendre leurs histoires". Des propos qui feront certainement plaisir à la maman de George, Charlotte et Louis.

Par Matilde A.