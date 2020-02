Kate Middleton mère de 3 enfants : Ses confidences bouleversantes sur son sentiment de culpabilité

Kate Middleton ne s'arrête pas une minute. La Duchesse de Cambridge enchaîne les apparitions publiques et possède de nombreuses activités. Elle doit jongler entre ses devoirs royaux et sa vie de maman, des dilemmes pas souvent faciles à gérer. Mère de trois enfants, George, 6 ans, Charlotte, 4 ans, et Louis, un an et demi, l'épouse du prince William se sent d'ailleurs "coupable" de ne pas passer assez de temps avec eux. Kate Middleton a fait de nombreuses confidences intimes et sans filtre sur sa vie de maman dans le podcast Happy Mum, Happy Baby en faisant part de ses doutes au quotidien. Elle a expliqué : "Je doute tout le temps. Même ce matin, en me préparant pour venir ici, George et Charlotte m'ont demandé s'il n'était pas possible que je les dépose à l'école.". Des défis auxquels de nombreuses femmes sont confrontées et dont elle est bel et bien consciente.

D'ailleurs, Kate Middleton qui a rendu hommage bouleversant dans une lettre ouverte, a poursuivi ses confidences en tentant de rassurer toutes les mères : "C'est un combat de tous les jours. Et ce sentiment existe chez tout le monde. Même chez les mamans qui ne travaillent pas forcément et qui n'ont pas à jongler entre leurs activités domestiques et leurs activés professionnelles. Il faut que les personnes autour de vos enfants soient protectrices, aimantes et attentionnées.". George, Charlotte et Louis n'ont pas de soucis de ce côté-là. En tout cas, la future Reine d'Angleterre est en réalité une maman comme les autres qui possède ses propres doutes et ses faiblesses.

Par Solène Sab