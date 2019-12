Kate Middleton prend en photo William avec ses trois enfants et c’est adorable !

Tous les ans pour la période des fêtes, les membres de la famille royale britannique partagent des cartes des vœux à destination de leurs compatriotes. Depuis quelques années, certaines photos sont publiées directement sur Instagram. Chaque membre de la famille a son propre compte. Pour fêter ce Noël 2019, les deux couples emblématiques de la royauté, Kate et William et Megan et Harry ont opté pour du noir et blanc.

Kate, photographe de la famille

Kate et William ont choisi de publier une photo prise par Kate qui du coup n’apparaît pas dessus. On y voit William, accroupi, donner un tendre baiser à son benjamin, le prince Louis. Au milieu la princesse Charlotte regarde droit devant elle, un sourire malicieux éclaire son visage. Enfin l’ainé, le prince George est sagement assis. La photo semble avoir été prise en été ou au printemps et la petite famille respire le bonheur. "Joyeux Noël! Cette photo du duc de Cambridge, du prince George, de la princesse Charlotte et du prince Louis a été prise par la duchesse de Cambridge dans le Norfolk au début de l’année. Nous souhaitons à tous nos abonnés un très joyeux et reposant Noël", écrit le couple en commentaire. Une autre photo de Noël a fuité quelques jours auparavant. Elle est plus récente et on y voit toute la famille réunie autour d’une moto ancienne. Finalement, c’est la photo en noir et blanc qui a été retenue pour figurer sur les comptes officiels.

A Meghan Markle et le prince Harry la palme de l’originalité. Sur la photo, c’est Archie qui truste le premier plan au détriment de ses parents, en retrait. La bouille du bambin apparaît en gros plan.

Les membres de la famille royale sont réunis dans le domaine de Sandringham pour les fêtes de fin d’année. Seuls Meghan et Harry n’ont pas répondu à l’appel.

Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone! pic.twitter.com/McOcHALoGl — The Queen's Commonwealth Trust (@queenscomtrust) December 23, 2019

Par Mélanie C.