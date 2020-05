Kate Middleton : Son geste incroyable après l'accouchement d'une femme

Kate Middleton est une femme très engagée et de nombreuses causes lui tiennent à coeur. Toujours présente pour soutenir les femmes, les mères et les enfants, la duchesse de Cambridge a eu un geste incroyable envers une jeune maman, qui en a surpris plus d'un. Le monde vit une crise sanitaire sans précédent liée à la pandémie de coronavirus et la hantise de nombreuses femmes enceintes était d'accoucher pendant ce contexte actuel. Cependant, ce n'est pas quelques chose qui se contrôle... Ce samedi 2 mai, une Britannique, Rebecca Attwood, a donné naissance à un petit garçon en pleine pandémie de coronavirus. Si l'accouchement s'est bien déroulé malgré la situation, la suite de sa journée est devenue surréaliste. Seulement quelques heures après avoir mis au monde son bébé, la jeune femme a reçu un appel vidéo des plus inattendus... Non il ne s'agissait pas de l'un de ses proches mais bien de la duchesse de Cambridge, Kate Middleton en personne. Rebecca Attwood a fait quelques confidences au Daily Mail.

"c’était complètement irréel"

Cette incroyable vidéo a également été partagée sur le compte Instagram officiel du Palais de Kensington. Kate Middleton commence tout d'abord par "Bonjour, enchantée de vous connaître.". Face à cette surprise, la jeune maman n'en croyait pas ses yeux et a révélé au Daily Mail : "Avoir une conversation à l’improviste avec la duchesse de Cambridge après deux heures de sommeil, c’était complètement irréel. Elle nous a demandé comment on avait vécu le fait d’accueillir un enfant dans un contexte aussi particulier.". Par ailleurs, pendant cette discussion, Kate Middleton s'est montrée très prévenante et attentive. La femme du prince William a demandé des nouvelles de son fils, son état de santé mais également son expérience à la maternité du Kingston Hospital. Par la suite, Kate Middleton s'est adressée aux sages-femmes de la maternité pour leur apporter tout son soutien. Cet hôpital lui tient particulièrement à coeur puisque c'est au sein de ce service qu'elle a donné naissance à ses trois enfants, George, Charlotte et Louis. Par ailleurs, en novembre dernier, la duchesse de Cambridge avait effectué un stage dans cette maternité... Une belle surprise dont la jeune maman se souviendra toute sa vie.

Par Solène Sab