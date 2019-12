Kate Middleton : Son hommage bouleversant dans une lettre ouverte

Un profond engagement. Kate Middleton, dont les rumeurs sur une quatrième grossesse enflent de jour en jour, est une femme très engagée et a été particulièrement touchée par une cause liée à la maternité et l’accouchement. La duchesse de Cambridge a observé et accompagné des sages-femmes sur le terrain, au Kingston Hospital, situé dans le sud-ouest de Londres et cette expérience l'a bouleversée. D'ailleurs, elle a tenu à écrire une lettre ouverte à toutes ces personnes de l'ombre qui jouent un rôle essentiel dans la vie d'une femme et des enfants. Ce magnifique hommage a été publié sur le site royal.uk et se révèle émouvant. Kate Middleton a notamment tenu à expliquer : Votre travail se déroule souvent en coulisses et loin des projecteurs. Récemment cependant, j'ai eu le privilège d'en être témoin de première main, passant plusieurs jours à la maternité de l'hôpital de Kingston. Bien que ce ne soit pas la première fois que j’étais confrontée à la qualité des soins et à la gentillesse fournies par les sages-femmes du pays, cela m'a donné un aperçu plus large de l'impact réel que vous avez. J'ai été continuellement frappée par la compassion que ceux d'entre vous avec qui j'ai passé du temps ont montrée et l'incroyable éthique de travail que vous avez démontrée au nom de l'ensemble de votre profession - non seulement en effectuant vos tournées, mais en travaillant sans relâche pendant la nuit pour soutenir les gens qui étaient les plus vulnérables.".

"J'ai hâte de vous revoir et d'en apprendre encore plus de vous"

Kate Middleton, qui a pris en photo William avec ses trois enfants le jour de Noël, a également mis en lumière les compétences et le travail essentiel réalisées par les sages-femmes. Elle a poursuivi sa lettre : "Au cours des dernières années, j'ai consacré une grande partie de mon travail à la petite enfance - la période charnière de développement entre la grossesse et l'âge de 5 ans où les enfants construisent des fondations cruciales pour la vie. Votre rôle dans le soutien de cette phase critique du développement va bien au-delà de la tâche compliquée de réussir l'accouchement. Vous ne demandez ni éloge ni reconnaissance, mais au lieu de cela, continuez sans relâche votre incroyable travail pour donner une nouvelle vie à notre monde. Vous continuez de démontrer qu'en dépit de votre maîtrise technique et des progrès de la médecine moderne, ce sont les relations entre humains et les simples actes de gentillesse qui comptent parfois le plus.". Elle a par ailleurs conclu son beau message qui en dit long sur son engagement : "J'ai hâte de vous revoir et d'en apprendre encore plus de vous dans les années et décennies à venir"... Un hommage magnifique de la part de la mère des princes George et Louis et de la princesse Charlotte.

Par Solène Sab