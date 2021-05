La princesse Beatrice est enceinte de son premier enfant

Les bonnes nouvelles s’enchainent pour la princesse Beatrice. En juillet 2020, la petite fille de la reine Elizabeth II s’est finalement mariée à son compagnon Edoardo Mapelli Mozzi. Le mariage avait été reporté suite à la pandémie de coronavirus. C’est donc entouré d’une quinzaine d’invités que le couple s’est finalement uni à La Chapelle royale de All Saints à Windsor. La princesse Beatrice avait pu compter sur la présence de la reine Elizabeth II et de son époux, le regretté prince Philip : "Félicitations à SAR la princesse Beatrice et à M. Edoardo Mapelli Mozzi ! Le couple s'est marié lors d'une petite cérémonie privée à la Chapelle Royale de All Saints au Royal Lodge, Windsor, le vendredi 17 juillet. La princesse Beatrice et M. Edoardo Mapelli Mozzi ont célébré leur mariage avec leur famille la plus proche. L'heureux couple est photographié avec Sa Majesté la Reine et le duc d'Édimbourg", avait fait savoir la famille royale sur les réseaux sociaux.

"La reine a été informée"

Et quelques mois après la cérémonie, la princesse Beatrice et son époux ont appris une bien heureuse nouvelle. Sur Twitter, la famille royale a annoncé que la jeune femme est enceinte de son tout premier enfant : "Son altesse royale la princesse Beatrice et Mr Edoardo Mapelli Mozzi sont très heureux d’annoncer qu’ils attendent un bébé pour l’automne de cette année. La reine a été informée et les deux familles sont ravies de la nouvelle". Une bonne nouvelle qui intervient à peine trois mois après la naissance du fils de la soeur de la princesse Beatrice. Le 9 février dernier, la princesse Eugenie a donné naissance à un fils : "Son altesse royale la princesse Eugenie a accouché d'un petit garçon ce jour, le 9 février 2021, à 8h55 à au Portland Hospital. Jack Brooksbank était présent (...) La reine, le duc d'Édimbourg, le duc d'York, Sarah Ferguson et la famille Brooksbank ont été informés et sont aux anges", a écrit le Palais à l’époque.

Her Royal Highness Princess Beatrice and Mr Edoardo Mapelli Mozzi are very pleased to announce that they are expecting a baby in autumn of this year.



The Queen has been informed and both families are delighted with the news.



The couple on their wedding day in July 2020. pic.twitter.com/oCHZLBa8oT — The Royal Family (@RoyalFamily) May 19, 2021

Par Alexia Felix