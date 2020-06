La reine Elizabeth II sur le point d'abdiquer ? les révélations du biographe de la famille royale

La reine Elizabeth II va-t-elle abdiquer après 68 ans de règne ? C'est LA rumeur qui circule dans les couloirs de Buckingham Palace depuis plusieurs semaines. Depuis la crise du coronavirus, la célèbre monarque de 94 ans se fait de plus en plus discrète... et a même fui ses appartements de Buckingham Palace pour encore plus de calme dans le château de Windsor.



Selon certains tabloïds anglais, la crise sanitaire du coronavirus aurait fait réfléchir la monarque et sa prise de conscience pourrait la pousser à abdiquer au profit de son fils, le prince Charles. C'est en tout cas ce qu'assure un des célèbres biographes de la famille royale, Andrew Morton : "Le coronavirus a placé Charles tout près du trône", a-t-il affirmé au cours d'un entretien accordé au Telegraph.



Il faut dire que la reine Elizabeth II qui a 94 ans, et son mari le prince Philip qui vient de fêter ses 99 ans sont sont particulièrement vulnérables face au Covid-19. Leurs états de santé respectifs ont plusieurs fois suscité les inquiétudes des membres de la famille royale mais aussi des citoyens britanniques.

La reine Elizabeth II est toujours confinée

"Si elle attrape le microbe, cela pourrait être fatal et pourrait aussi mettre le prince Philip en danger", poursuit Andrew Morton, qui estime qu'il est "bien trop risqué pour la reine de commencer à rencontrer des gens régulièrement". "C'est terriblement triste mais je ne vois pas comment la reine pourrait reprendre son travail. Le virus ne va pas partir de sitôt et sera encore avec nous pendant des mois, si ce n'est des années." a-t-il continué.



Obligée d'éviter les contacts et forcée à la distanciation sociale extrême, la reine pourrait bien abdiquer dans les prochains mois. En novembre dernier, des rumeurs avaient déjà laissé sous-entendre que la grand-mère de William et Harry envisageait de céder son trône à l'âge de 95, âge auquel son mari s'est retiré de la vie publique.



Par E.S.