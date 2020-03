Le prince Albert II de Monaco contaminé par le coronavirus, il donne de ses nouvelles

Le coronavirus n'épargne aucun pays. Si la France est placée en confinement depuis le 17 mars pour tenter d'éradiquer la contamination de ce terrible virus, le nombre de victimes augmente chaque jour. Les hôpitaux se retrouvent dans la tourmente et le personnel soignant manque de moyens notamment de masques pour se protéger. Emmanuel Macron et le gouvernement ont donc demandé à tous les Français de rester chez eux. Malgré ces mesures, la crise perdure et le virus continue de se propager. De nombreuses célébrités de tous univers confondus ont été contaminées par le virus. D'ailleurs, ce jeudi 19 mars, le prince Albert II de Monaco a lui aussi été testé positif au Covid-19. Le palais princier a cependant tenu à rassurer : "Son état de santé n'inspire aucune inquiétude. Le Prince souverain est suivi de près par son médecin traitant et des spécialistes du Centre hospitalier Princesse Grace.". Après cette annonce, le prince Albert II de Monaco a lui aussi tenu à s'exprimer.

"Je ne suis pas sur un lit d'hôpital"

Albert de Monaco s'est entretenu avec différents médias ce vendredi 20 mars, pour faire le point sur sa santé : "Je veux rassurer tout le monde. Je ne suis pas sur un lit d'hôpital. Mes symptômes ressemblaient à ceux de la grippe, mais cela semblait être un cas assez léger. J'ai eu une légère fièvre, un peu de toux, et les premiers jours, j'avais le nez qui coulait. J'avais l'impression d'être un peu bourré mais c'est tout" a-t-il déclaré dans les colonnes de Monaco-Matin. Le prince de Monaco est donc placé en confinement et ne peut pas voir son épouse, Charlène ni ses jumeaux. Il a ajouté : "Je n'ai pas vu mon épouse et mes enfants depuis dimanche matin. Ils sont suivis par leur médecin pédiatre et ils vont bien pour le moment. Ils n'étaient pas tout le temps avec moi non plus. D'abord les enfants avaient aussi des espèces de petites gastros typiquement enfantines, donc je les voyais déjà un peu de loin pour ne pas avoir la même chose". Des nouvelles plutôt rassurantes donc.

Par Solène Sab