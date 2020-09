Le Prince Andrew écarté d'un important événement de la famille royale

Le prince Andrew est prié de rester dans l'ombre. Soupçonné d'être impliqué dans l'affaire Jeffrey Epstein, le duc d'York - qui est accusé d’avoir abusé sexuellement de Virginia Roberts Giuffre alors qu'elle était mineure - se voit de plus en plus mis en retrait de la famille royale britannique. Après s'être retiré de la vie publique et avoir renoncé à ses fonctions royales, le frère du prince Charles va de nouveau être écarté d'un important événement familial. En juin 2021, le prince Philip va célébrer ses 100 ans. Pour marquer le centenaire de l'époux de la reine Elizabeth II, plusieurs célébrations auront lieu mais se feront en l'absence du prince Andrew, selon The Sun.

Ecarté des clichés de la famille royale

"Un avertissement est venu de tout en haut pour minimiser Andrew. Il sera inclus le moins possible", a indiqué une source royale au tabloïd. "Ce n'est pas modifier l'histoire car il ne peut être complètement ignoré. Mais on n'en fera pas des tonnes sur sa relation avec le duc d'Édimbourg au fil des années. Cela se révèle évidemment difficile car c'est son fils et c'est minimiser son rôle au sein de la famille", a confié cette source. Pour ne pas ternir l'image de la famille royale avec le scandale auquel il est lié, le prince Andrew qui n'était déjà pas apparu sur les photos officielles du mariage de sa fille Beatrice d'York en juillet dernier, ne devrait pas être présent sur les clichés d'une exposition photo prévue par The Royal Collection Trust pour l'anniversaire de son père.

Par Marie Merlet