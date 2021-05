Le Prince Charles souhaite l'anniversaire de son petit-fils Archie et crée la polémique

La famille royale britannique est dans tous les esprits et le moindre geste est scruté à la loupe. Il faut dire que la monarchie se retrouve dans la tourmente. Entre l'annonce du Megxit en janvier 2020 et l'interview explosive de Meghan Markle et du prince William accordée à Oprah Winfrey, les tensions n'ont jamais été aussi palpables. Et pour cause, les Sussex ont accusé les membres de la famille royale d'être racistes. Même si le prince Harry est revenu au Royaume-Uni le 11 avril dernier, afin d'assister aux funérailles de son grand-père, le prince Philip décédé à l'âge de 99 ans, il aurait reçu un accueil glacial. Les liens entre son père, ainsi que son frère, seraient brisés. Néanmoins, les internautes ont été particulièrement surpris, et même certains choqués, par une publication partagée sur les réseaux sociaux sur le compte officiel du duc de Cornouailles...

Deux polémiques autour d'une photo

Ce jeudi 6 mai, le fils du prince Harry et de Meghan Markle souffle sa deuxième bougie. Pour marquer l'événement et tenter de dissiper les doutes concernant les tensions au sein de la famille royale, le prince Charles a partagé une photo en noir et blanc de lui, en compagnie de son petit-fils Harry tenant Archie dans ses bras. En légende, le fils de la Souveraine a commenté : "Joyeux anniversaire à Archie, qui a deux ans aujourd'hui". Un cliché adorable en soit qui aurait pu attendrir tout le monde.

Néanmoins, certains experts royaux et internautes y ont vu comme une offense envers Meghan Markle qui n'était pas présente sur le cliché... Pendant que d'autres ont déploré le fait qu'il n'ait pas eu la même attention pour ses autres petits-enfants. "Ok, c'est votre petit-fils, mais Charlotte et Louis sont vos petits-enfants aussi. Vous auriez dû poster des photos pour eux aussi !!" déplore un abonné Instagram pendant qu'un autre s'interroge : "Et les anniversaires de Charlotte et Louis ?". En effet, le prince Louis est né le 23 avril alors que sa grande sœur, la princesse Charlotte a fêté ses six ans le 2 mai dernier. Pour leurs anniversaires, le compte officiel de Clarence House n'a pas partagé de photos d'eux... Une nouvelle polémique qui fait une fois de plus couler beaucoup d'encre au sein de la monarchie. Est-ce une simple maladresse ou y aurait-il des préférences ?

