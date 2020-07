Le prince George a 7 ans : cette nouvelle photo qui fait le buzz sur Instagram

Voilà quelques années que Kate Middleton est à l’origine d’une nouvelle tradition : la veille des grands évènements, la duchesse de Cambridge dévoile, sur les réseaux sociaux, des clichés inédits de sa joyeuse petite famille. En juin dernier, à l’occasion de la fête des pères mais aussi à l’occasion de l’anniversaire de son mari, le prince William, la jolie brune de 38 ans avait ainsi partagé d’adorables et inédites photos de ce dernier, entouré de leurs trois enfants.

Ce mardi 21 juillet 2020, la mère de famille a donc fait honneur à son fils aîné, le prince George et a dévoilé un nouveau portrait de lui. Une nouvelle photo publiée quelques minutes avant son anniversaire : le petit prince fête en effet ses 7 ans, ce mercredi 22 juillet 2020 !

Les fans de la famille royale qui visiblement, attendaient ce nouveau portrait avec impatience, ont, comme toujours, inondé la publication de commentaires élogieux.

Le prince George est le portrait craché de son père

Sur la photo, le prince George apparaît tout sourire et vêtu d’un polo vert foncé. Si son sourire malicieux est toujours le même, on constate néanmoins que le frère aîné de Charlotte et Louis a bien grandi et continue de devenir le sosie de son illustre papa.

Cette année, le programme des célébrations de son anniversaire change radicalement. D’habitude, c’est en direct de l’île Moustique que Kate Middleton lui organise une petite fête estivale : la famille s’y rend chaque année en juillet pour une pause bien méritée sous le soleil des Caraïbes. Or cette année, à cause de la crise sanitaire du coronavirus, tous les membres de la famille royale restent au Royaume-Uni.

Malgré les coûts et un manque à gagner certain lié à l’absence de tourisme, la reine Élizabeth II a décidé de quand même se rendre dans sa demeure de Balmoral, en Écosse. Si le prince Harry, Meghan Markle et le petit Archie seront aux abonnés absents, Kate Middleton, le prince William et leurs trois enfants vont certainement rejoindre la monarque pour perpétuer cette autre tradition.





Par E.S.