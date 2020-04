Le Prince Harry bouleversé par la mort d’une adolescente, son émouvant message

Le prince Harry a eu un geste très touchant pour une famille endeuillée. Le 27 mars dernier avait lieu à Liverpool au Royaume-Uni les funérailles d’Holly Smallman, une jeune adolescente de 18 ans, qui était atteinte de nombreuses maladies graves. En 2015, la jeune fille avait fait la rencontre du prince Harry. Un tête à tête qui a visiblement marqué l’époux de Meghan Markle puisqu’il a envoyé un message sur l’adresse mail d’Holly Smallman : "Meghan et moi nous envoyons nos condoléances les plus profondes et les plus sincères. J’ai eu énormément de chance d'avoir rencontré Holly en 2015, lorsque sa sœur Ruby a reçu le prix WellChild. Holly était de toute évidence une jeune fille très spéciale et très heureuse, malgré les lourds challenges qu'elle devait relever. Ça a été un privilège de passer du temps avec Holly".

"J’imagine que des mots ne suffiront pas"

Alors que le prince Harry précise que ce fut "un plaisir de la revoir à plusieurs reprises", le frère du prince William poursuit : "J'ai su tout ce que vous avez fait pour vos enfants aux besoins si complexes, aider à développer des programmes et des campagnes pour aider les familles dans le besoin. J'imagine que des mots ne suffiront pas à apporter du réconfort à votre famille en ces temps difficiles mais je voulais que vous sachiez que vous, votre fille Ruby et votre fils Josh, êtes tous dans mes prières". Des mots qui devraient apporter un peu de sourire à la famille de la jeune fille. Malheureusement à cause du coronavirus, seulement quelques personnes ont pu assister aux funérailles d’Holly Smallman.

Par Alexia Felix