Le Prince Harry déchu de ses titres militaires

La décision de quitter la famille royale et de renoncer à ses fonctions royales a eu des conséquences sur la vie du prince Harry. Si le frère du prince William peut désormais voler de ses propres ailes aux Etats-Unis avec sa femme Meghan Markle, le prince Harry a appris une triste nouvelle puisqu’il a été déchu de ses titres militaires. Selon l’autobiographie Finding Freedom, le jeune père serait très attristé par cette décision : "L’aspect le plus démoralisant du nouvel accord était le fait qu’il ait été dépouillé de ses nominations militaires honorifiques qui lui avaient été décernées en tant que royal senior. En tant que militaire à la retraite, Harry serait toujours en mesure de porter ses médailles, mais il ne pouvait plus porter l’uniforme en tant que capitaine général des Royal Marines, commandant de l’armée de l’air honoraire de la Royal Air Force Base Honington et commodore honoraire en chef des petits navires et des opérations de plongée de la Royal Navy".

Triste nouvelle pour le prince Harry

Face à cette mauvaise nouvelle, le prince Harry peut se consoler en se consacrant à son tout nouveau projet puisqu’il a signé un contrat de plusieurs années avec le géant américain du streaming Netflix. Le prince Harry et Meghan Markle ont ainsi fondé une nouvelle société de production dont le nom n’a pas encore été révélé : "Notre but sera de créer des contenus qui informent mais également qui donnent de l’espoir. Nos existences, indépendamment l’un de l’autre et en tant que couple, nous ont permis de comprendre la puissance de l’âme humaine, le courage, la résilience et le besoin d’interactions […]. En tant que jeunes parents, créer des programmes familiaux inspirants est également important pour nous", a fait savoir le couple dans un communiqué il y a quelques jours.

Par Alexia Felix